Warga Keluhkan Bau Sampah, Operasional RDF Rorotan Dijalankan Bertahap

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menegaskan operasional fasilitas pengolahan sampah RDF (Refuse Derived Fuel) Plant Rorotan tidak dijalankan secara penuh, melainkan bertahap. Operasional RDF Plant Rorotan diawasi sejak proses pengangkutan hingga pengolahan sampah.

Hal ini sebagai jawaban di tengah kekhawatiran masyarakat terkait potensi bau, pencemaran, dan dampak lingkungan,

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyampaikan RDF Plant Rorotan saat ini masih beroperasi secara terbatas, lima hari dalam seminggu dengan dua sif kerja. Sementara itu, hari Sabtu dan Minggu dimanfaatkan khusus untuk membersihkan dan menata area operasional.

“Kami memahami kekhawatiran warga. Karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami mulai dari 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujar Asep dalam keterangannya, dikutip Senin (2/2/2026).

RDF Rorotan ini menerima pasokan sampah yang diolah dari enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima kecamatan di Jakarta Timur.

Dalam setiap tahap peningkatan kapasitas, DLH memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan berfungsi optimal dan sesuai standar teknis. Selain itu, perhatian besar diberikan pada aspek pengangkutan sampah yang selama ini menjadi salah satu kekhawatiran utama warga.

Asep menegaskan, pengiriman sampah ke RDF Plant Rorotan hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025.

“Tidak ada lagi kendaraan terbuka yang masuk ke RDF Plant Rorotan. Truk compactor tertutup ini dirancang untuk mencegah bau dan ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan,” tegasnya.

DLH DKI Jakarta juga mengoperasikan pos pantau di dua titik akses utama dari arah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Di pos tersebut, petugas memeriksa kondisi kendaraan, termasuk memastikan bak tertutup rapat dan penampungan lindi tidak bocor.