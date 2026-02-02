Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Keluhkan Bau Sampah, Operasional RDF Rorotan Dijalankan Bertahap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |03:23 WIB
Warga Keluhkan Bau Sampah, Operasional RDF Rorotan Dijalankan Bertahap
Warga Keluhkan Bau Sampah, Operasional RDF Rorotan Dijalankan Bertahap (Dok DLH DKI)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menegaskan operasional fasilitas pengolahan sampah RDF (Refuse Derived Fuel) Plant Rorotan tidak dijalankan secara penuh, melainkan bertahap. Operasional RDF Plant Rorotan diawasi sejak proses pengangkutan hingga pengolahan sampah. 

Hal ini sebagai jawaban di tengah kekhawatiran masyarakat terkait potensi bau, pencemaran, dan dampak lingkungan, 

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyampaikan RDF Plant Rorotan saat ini masih beroperasi secara terbatas, lima hari dalam seminggu dengan dua sif kerja. Sementara itu, hari Sabtu dan Minggu dimanfaatkan khusus untuk membersihkan dan menata area operasional.

“Kami memahami kekhawatiran warga. Karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami mulai dari 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujar Asep dalam keterangannya, dikutip Senin (2/2/2026). 

RDF Rorotan ini menerima pasokan sampah yang diolah dari enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima kecamatan di Jakarta Timur. 

Dalam setiap tahap peningkatan kapasitas, DLH memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan berfungsi optimal dan sesuai standar teknis. Selain itu, perhatian besar diberikan pada aspek pengangkutan sampah yang selama ini menjadi salah satu kekhawatiran utama warga.

Asep menegaskan, pengiriman sampah ke RDF Plant Rorotan hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025.

“Tidak ada lagi kendaraan terbuka yang masuk ke RDF Plant Rorotan. Truk compactor tertutup ini dirancang untuk mencegah bau dan ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan,” tegasnya.

DLH DKI Jakarta juga mengoperasikan pos pantau di dua titik akses utama dari arah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Di pos tersebut, petugas memeriksa kondisi kendaraan, termasuk memastikan bak tertutup rapat dan penampungan lindi tidak bocor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198898//rdf_rorotan-sYju_large.jpg
Dikeluhkan Bau, RDF Plant Rorotan Bakal Terus Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/338/3198785//tni-hDFf_large.jpg
TNI hingga Pemkot Turun Tangan Atasi Tumpukan Sampah di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196301//pramono_anung-gtom_large.jpg
Viral Sampah Menggunung di Tanggul Laut Muara Baru, Pramono: Kita Bersihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/18/3195194//lokasi_longsoran_sampah_di_tempat_pembuangan_binaliw_cebu_filipina-ZK2V_large.jpg
Gunungan Sampah di Tempat Pembuangan Cebu Longsor, 11 Orang Tewaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/338/3194351//demo-eFcW_large.jpg
Demo Dicuekin, Mahasiswa Ngamuk Buang Sampah 2 Truk ke Kantor Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193618//sampah-1qs6_large.jpg
Malaysia Perketat Aturan Buang Sampah, Warganya Kini Punya Kebiasaan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement