Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satpol PP Dilibatkan Antisipasi Ancaman Darurat Sampah Nasional

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |18:21 WIB
Satpol PP Dilibatkan Antisipasi Ancaman Darurat Sampah Nasional
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA  
A
A
A

JAKARTA  —Pemerintah memperingatkan ancaman darurat sampah nasional. Pasalnya, timbunan sampah Indonesia telah menembus 26 juta ton, dengan 56,72 persen berasal dari rumah tangga pada awal 2026.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA  dalam pencanangan Gerakan Indonesia Asri di Situ Gede, Bogor mengatakan, jika tren ini tak terkendali, kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) diprediksi penuh sebelum 2030.

“Kami mengajak masyarakat menanam pohon, membudayakan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Refuse), serta memulai pemilahan sampah dari rumah tangga,”ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penanaman pohon untuk menjaga lingkungan “Setiap orang minimal sekali seumur hidup harus menanam pohon. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru,”imbuhnya.

Safrizal juga menegaskan peran Satpol PP sebagai pelopor gerakan Indonesia Asri dengan pendekatan humanis dan persuasif, bukan sekadar penindakan.

Oleh karena itu, dia meminta Pemda melakukan penguatan kebijakan lingkungan, penyediaan sarana pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217245//pemerintah-Eb6g_large.jpeg
Yusril Minta Persidangan Perkara Andrie Yunus Berjalan Adil, Pemerintah Tidak Akan Intervensi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/18/3217220//presiden_prabowo_di_ktt_ke_48_asean_filipina-uMmR_large.jpg
Presiden Prabowo Ajak Pemimpin ASEAN Bersatu Tegakkan Hukum Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/18/3217210//presiden_prabowo_subianto-TgK6_large.jpg
KTT Ke-48 ASEAN, Presiden Prabowo Serukan Perkuat Persatuan-Perdamaian Kawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217207//prabowo-3mbs_large.jpg
Prabowo di KTT ASEAN:  Kita Harus Hati-Hati agar Tidak Terjadi Gangguan di Wilayah Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217105//presiden_prabowo_subianto-t74J_large.jpeg
Tiba di KTT ASEAN 2026 Cebu, Prabowo Disambut Hangat Marcos Jr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217102//presiden_prabowo-C7ts_large.jpeg
Prabowo Minta Dukungan Negara ASEAN Wujudkan Proyek PLTS 100 GW di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement