HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |13:00 WIB
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru (Danandaya)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengusulkan agar seluruh mal menggelar lomba digitalisasi dan diskon saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Usulan ini juga bisa untuk mengendalikan inflasi.

1. Kendalikan Inflasi

Hal ini diusulkan Pramono dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) & Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Turut hadir dalam acara itu, Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Iwan Setiawan; Sekda DKI Jakarta, para Wali Kota dan stakeholder terkait.

"Gimana kalau kita lombakan Natal dan Tahun Baru di mal-mal yang ada? Yang pertama digitalisasi. Yang kedua adalah lomba diskon dan suasana Natal Tahun Baru, apa, hiasannya," ucap Pramono dalam sambutannya.

Lomba antar mall bisa menciptakan suasana Nataru semakin meriah dan tentunya meningkatkan transaksi digital yang ada di pusat perbelanjaan. Momentum ini juga bisa menjaga Jakarta untuk pengendalian inflasi.

"Kalau tiga hal ini kita bisa lombakan, saya yakin yang pertama digitalisasi pasti nambah. Yang kedua diskonnya kita dapat keuntungan dari hal itu untuk menjaga, inflasinya terjaga. Yang ketiga, Natal Tahun Barunya jauh lebih semarak," ucap Pramono.

 

