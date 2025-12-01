Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Pastikan Tak Ada Gelombang Tinggi 4 Meter Selama Libur Nataru 2025/2026

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |19:24 WIB
BMKG Pastikan Tak Ada Gelombang Tinggi 4 Meter Selama Libur Nataru 2025/2026
Gelombang tinggi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan tidak ada potensi gelombang tinggi hingga 4 meter, yang akan terjadi di perairan Indonesia selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hal ini disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menghadiri rapat koordinasi pusat dan daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri terkait persiapan memasuki periode Nataru.

"Kami soroti juga terkait klimatologi gelombang laut. Untuk gelombang tinggi di atas 2,5 meter hingga 4 meter itu diprediksi nihil, Bapak Mendagri," kata Faisal dalam laporannya, Senin (1/12/2025).

Dengan demikian, kata dia, perairan di wilayah Indonesia tidak akan mengalami ancaman gelombang tinggi selama periode Desember dan Januari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187126//petugas_tengah_mencari_korban_bencana_sumatera-LphA_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 604 Orang Meninggal dan 464 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187115//prabowo_meninjau_langsung_posko_pengungsian_di_padang_pariaman-ZSPw_large.jpg
Tinjau Posko Banjir, Prabowo Terharu Lihat Semangat Warga Padang Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187114//prabowo_subianto-3LER_large.jpg
Momen Lucu Prabowo Dipanggil 'Pak Gemoy' oleh Bocah Korban Banjir Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187112//prabowo-GQxa_large.jpg
Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa Terdampak Banjir di Aceh Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187107//menteri_lingkungan_hidup-AQ6J_large.jpg
Bencana di Sumut, Menteri LH Deteksi 8 Perusahaan Aktivitas Tambang-Sawit di Hulu DAS Batang Toru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187099//prabowo_subianto-Mp2I_large.jpg
Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir di Padang Pariaman: Rumah Rusak Akan Kita Bantu Perbaiki
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement