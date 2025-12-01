Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Posko Banjir, Prabowo Terharu Lihat Semangat Warga Padang Pariaman

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |18:17 WIB
Tinjau Posko Banjir, Prabowo Terharu Lihat Semangat Warga Padang Pariaman
Prabowo meninjau langsung posko pengungsian di Padang Pariaman (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Usai mengunjungi Aceh dan Sumatra Utara, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung posko pengungsian di Perumahan Kasai Permai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Senin (1/12/2025). 

Kedatangan Kepala Negara disambut hangat dan penuh antusias oleh para warga yang sejak beberapa hari terakhir harus mengungsi akibat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Sekitar 1.000 pengungsi tercatat berada di posko itu, sebagian besar merupakan keluarga dengan anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung menuju tenda pengungsian. Para warga tampak tersenyum lebar saat Presiden menyambut dan menjabat tangan mereka.

“Walaupun saudara di tempat yang susah, sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa,” kata Prabowo.

Dari tenda pengungsian, Prabowo kemudian bergerak ke area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan kebutuhan pangan bagi warga terdampak. Di sana, Kepala Negara menyaksikan proses memasak makanan yang akan dibagikan, sekaligus berbincang dengan warga untuk memastikan kecukupan logistik. Prabowo turut mengecek alur distribusi makanan agar berjalan merata.

Tidak hanya itu, Prabowo juga meninjau area layanan trauma healing yang difokuskan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak. Di ruang ini, sejumlah relawan psikososial tampak mendampingi anak-anak melalui permainan edukatif dan kegiatan kreatif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187114//prabowo_subianto-3LER_large.jpg
Momen Lucu Prabowo Dipanggil 'Pak Gemoy' oleh Bocah Korban Banjir Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187112//prabowo-GQxa_large.jpg
Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa Terdampak Banjir di Aceh Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187107//menteri_lingkungan_hidup-AQ6J_large.jpg
Bencana di Sumut, Menteri LH Deteksi 8 Perusahaan Aktivitas Tambang-Sawit di Hulu DAS Batang Toru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187099//prabowo_subianto-Mp2I_large.jpg
Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir di Padang Pariaman: Rumah Rusak Akan Kita Bantu Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187090//mendagri_tito_karnavian-fgOu_large.jpg
Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumut, Mendagri: Harus Diinvestigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187082//presiden_prabowo_subianto-Ha0J_large.jpg
Prabowo Dengar Keluhan Pengungsi di Aceh: Percayalah, Kita Akan Berbuat yang Terbaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement