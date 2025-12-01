Tinjau Posko Banjir, Prabowo Terharu Lihat Semangat Warga Padang Pariaman

JAKARTA - Usai mengunjungi Aceh dan Sumatra Utara, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung posko pengungsian di Perumahan Kasai Permai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Senin (1/12/2025).

Kedatangan Kepala Negara disambut hangat dan penuh antusias oleh para warga yang sejak beberapa hari terakhir harus mengungsi akibat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Sekitar 1.000 pengungsi tercatat berada di posko itu, sebagian besar merupakan keluarga dengan anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung menuju tenda pengungsian. Para warga tampak tersenyum lebar saat Presiden menyambut dan menjabat tangan mereka.

“Walaupun saudara di tempat yang susah, sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa,” kata Prabowo.

Dari tenda pengungsian, Prabowo kemudian bergerak ke area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan kebutuhan pangan bagi warga terdampak. Di sana, Kepala Negara menyaksikan proses memasak makanan yang akan dibagikan, sekaligus berbincang dengan warga untuk memastikan kecukupan logistik. Prabowo turut mengecek alur distribusi makanan agar berjalan merata.

Tidak hanya itu, Prabowo juga meninjau area layanan trauma healing yang difokuskan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak. Di ruang ini, sejumlah relawan psikososial tampak mendampingi anak-anak melalui permainan edukatif dan kegiatan kreatif.