Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Aceh Tengah Akui Tak Mampu Tangani Bencana, Begini Respons Mendagri 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |14:29 WIB
Bupati Aceh Tengah Akui Tak Mampu Tangani Bencana, Begini Respons Mendagri 
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian angkat bicara terkait surat pernyataan Bupati Aceh Tengah mengenai ketidakmampuan dalam upaya penanganan darurat bencana. Tito menilai langkah para bupati tersebut sebagai hal yang wajar.

Tito menjelaskan, dalam kondisi akses jalan tertutup, para kepala daerah memang tidak mungkin sanggup menangani bencana secara mandiri.

“Contohnya di Takengon, Bupati Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani. Ya memang tidak akan mampu. Tidak mungkin, karena dia sendiri terisolasi akibat akses yang tertutup,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

“Ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya bagaimana mau sanggup? Makanya teman-teman wartawan harus datang ke lokasi dan lihat sendiri,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, Provinsi Aceh membutuhkan dukungan pangan yang harus dikirim melalui udara lantaran seluruh akses darat terputus.

“Dia perlu dukungan pangan, dan pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Mereka tidak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” jelas Tito.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3187036//verrel_bramasta_bantu_korban_banjir_sumatera-TKmg_large.JPG
Terjun Langsung Bantu Korban Banjir Sumatera, Verrel Bramasta Tak Kuasa Menahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187025//prabowo-F32y_large.jpg
Banyak Daerah Terisolir Usai Banjir, Prabowo: Insya Allah Kita Tembus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187020//viral_jembatan-OmsN_large.jpg
Viral Warga Bireun Aceh Buat Jembatan Darurat Pakai Ember Rp120 Ribu per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187019//prabowo-MA9z_large.jpg
Gerak Cepat Atasi Bencana Sumatera, Prabowo: Kapal Besar Masuk dan Hercules Dikerahkan Setiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187018//banjir_di_sri_lanka-iYjr_large.jpg
Korban Banjir dan Longsor Tembus 330 Orang, Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187014//prabowo-x7AO_large.jpg
Momen Prabowo Disambut Peluk Haru saat Tinjau Korban Banjir Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement