Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan kronologi penangkapan buronan sabu senilai Rp5 triliun, Dewi Astutik alias Mami di Sihanoukville, Kamboja. BNN menggandeng Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam penangkapan tersebut.

Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan, Dewi Astutik juga menjadi buronan aparat penegak hukum Korea Selatan. Pelaku terlibat dalam pengendalian perdagangan narkotika jaringan Asia Timur, Asia Tenggara dan Afrika.

"Dewi merupakan rekrutmen dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan," ujar Suyudi dikutip, Rabu (3/12/2025).

Mantan Kapolda Banten ini melanjutkan, Dewi Astutik ditangkap oleh petugas di wilayah Sihanoukville bagian barat negara Kamboja saat hendak masuk ke dalam salah satu lobi hotel.

Selama penangkapan berlangsung, dilakukan sangat cepat sehingga tanpa ada perlawanan dari pelaku.

"Saat itu target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki," ungkap Suyudi.