Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Modus Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, Happy Water Dikemas Produk Minuman Berasa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |13:15 WIB
Modus Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, Happy Water Dikemas Produk Minuman Berasa
BNN gerebek pabrik narkoba di apartemen Jakarta Utara (Foto: Dok BNN)
A
A
A

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI membongkar praktik pabrik narkoba dengan produk liquid vape dan happy water di apartemen kawasan Ancol, Jakarta Utara. BNN menyebut para pelaku mengemas narkotika happy water dengan kemasan minuman perasa lokal.

Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI Budi Wibowo menjelaskan kemasan minuman perasa hanya untuk mengelabui petugas. Padahal, isinya merupakan hasil olahan bahan narkotika.

"(Dikamuflase) Dalam bentuk sachet, ada itu," kata Budi di Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).

Budi menjelaskan setiap sachet minuman perasa berisi happy water itu akan dibanderol harga mulai dari Rp2–6 juta. Budi tidak menjelaskan apa yang membedakan rentang harga tersebut.

"Pengakuan dari tersangka kisaran 2 juta sampai 6 juta untuk harga sachet happy water," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193794/narkoba-WLVT_large.jpg
Breaking News! BNN Gerebek Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, 4 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954/polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941/polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement