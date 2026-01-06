Breaking News! BNN Gerebek Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, 4 Orang Ditangkap

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek pabrik narkoba di salah satu apartemen kawasan Ancol, Jakarta Utara (Jakut), Selasa (6/1/2026). Empat orang ditangkap.

Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika BNN, Brigjen Budi Wibowo, menjelaskan apartemen tersebut dijadikan tempat untuk meracik narkotika jenis liquid vape (cairan vape) dan happy water.

"Kami menemukan tempat yang digunakan untuk meracik, mengolah narkotika cair yang kemudian disuntikkan ke liquid vape dan happy water," kata Budi di lokasi, Selasa.

Empat orang langsung diciduk dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Budi menyebut keempat orang itu memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan bisnis terlarang.

"Penyidik mengamankan empat orang, ada yang perannya sebagai kurir, peracik, atau pembiayaan," sambungnya.

Keempat orang itu di antaranya HS, WNI, PS, dan HSN. Adapun di lokasi, penyidik sempat menginterogasi para pelaku sembari melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Di lokasi, penyidik terlihat mengamankan barang bukti berupa 2.010 pcs serbuk rasa dan 85 pcs cartridge vape siap edar. Penyidik juga menemukan alat pemasak, timbangan, hingga 13.000 ml cairan yang akan diolah menjadi narkotika cair.

(Arief Setyadi )