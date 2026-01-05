Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penganiayaan Maut di Depok Diduga Dipicu Transaksi Narkoba

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |08:06 WIB
Penganiayaan Maut di Depok Diduga Dipicu Transaksi Narkoba
Kasus Penganiayaan di Depok (foto: freepik)
A
A
A

DEPOK – Polisi mengungkap dugaan motif di balik penganiayaan terhadap dua pria berinisial WAT (24) dan DN (39) di Gang Swadaya Emas, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Insiden tersebut diduga dipicu oleh kecurigaan adanya transaksi narkoba.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, dugaan awal menyebutkan kedua korban dicurigai tengah melakukan penempelan atau transaksi narkotika saat kejadian berlangsung.

"Motifnya karena diduga kedua korban melakukan penempelan atau sedang melakukan transaksi narkoba," kata Made kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya keterlibatan narkoba dalam peristiwa tersebut.

Sebelumnya diberitakan, penganiayaan tersebut diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut, Serda M, terhadap WAT dan DN. Akibat kejadian itu, korban WAT meninggal dunia, sementara DN mengalami luka berat.

 

Halaman:
1 2 3
      
