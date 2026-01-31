Pemotor Terlindas Truk Kontainer di Simpangan Depok, Lalin Macet

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di wilayah Sukmajaya, Depok, pada Jumat (30/01/2026) malam. Insiden tragis ini melibatkan sebuah truk kontainer dan dilaporkan memakan korban di lokasi kejadian.

1. Kecelakaan di Simpang Depok

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun media sosial @infodepok24, kecelakaan terjadi tepat di jalur belakang Gudang Arista menuju arah Jalan Tole Iskandar, Simpangan Depok. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih berlangsung.

“Terjadi lakalantas di Simpangan Depok tepatnya di belakang Gudang Arista, Sukmajaya, pada malam hari ini. Insiden ini mengakibatkan kemacetan parah di sepanjang jalur tersebut,” tulis keterangan dalam unggahan video tersebut.

Menurut kesaksian warga di lokasi, seorang korban dilaporkan terjepit di kolong truk kontainer. "Orang kelindes kontener," dalam keterangan di dalam video.

Sementara, petugas dari Public Safety Center (PSC) 119 Kota Depok telah tiba di lokasi dengan unit ambulans bernomor polisi B 1677 ZHX untuk melakukan penanganan medis dan evakuasi.