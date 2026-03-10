Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Kecelakaan Beruntun 7 Kendaraan di Tol TB Simatupang Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |20:21 WIB
Kronologi Kecelakaan Beruntun 7 Kendaraan di Tol TB Simatupang Jaksel
Kecelakaan beruntun di Tol Jorr (Foto: Ist)
JAKARTA — Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol JORR KM 30.800 B arah Pondok Pinang (TB Simatupang), Jakarta Selatan, pada Selasa (10/3/2026) sore, melibatkan tujuh kendaraan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, hanya korban luka ringan.

"Kecelakaan yang terjadi di Tol JORR KM 30.800 B melibatkan tujuh kendaraan," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, Selasa.

Menurutnya, kecelakaan beruntun itu terjadi sekira pukul 15.44 WIB, melibatkan truk wing box, mobil BRV bernopol B 1076 PIM yang dikemudikan Susanto, truk Colt Diesel bernopol D 9117 UC yang dikemudikan Hadria, truk Colt Diesel box, mobil Innova bernopol BK 1713 DAN yang dikemudikan Hamdi S, mobil Granmax bernopol B 1500 PFI, serta truk Fuso bernopol N 9452 UQ yang dikemudikan Faisal.

"Korban luka dua orang ringan dibawa ke RS Pasar Rebo, dan kendaraan BRV serta Granmax mengalami ringsek," tuturnya.

Dia menerangkan, kecelakaan beruntun tersebut dialami tujuh kendaraan yang melintas di arah yang sama, yakni dari timur menuju barat, saat situasi lalu lintas tengah lancar dengan cuaca mendung. Setibanya di KM 30+800 B lajur 2, truk Fuso mengalami rem blong sehingga menabrak mobil Granmax.

