Tabrakan Beruntun, Sopir Minibus Tewas Tertimpa Truk Tronton dan 11 Orang Luka-Luka

TAPANULI TENGAH - Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan bermotor terjadi di Jalan Sibolga-Tarutung kilometer 24, Kelurahan Sitahuis, Kecamatan Sitahuis Tapteng, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Satu orang dinyatakan tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka.

Korban tewas, Swardinan Situmeang (36) merupakan sopir jenis L300. Nyawa warga Nagatimbul, Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) ini tidak tertolong mobil yang dikemudikannya tertimpa truk.

Kasat Lantas Polres Tapteng AKP Mujiono menjelaskan, kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan adalah 1 unit mobil truk tronton dengan nomor polisi BK 8228 GG, 1 unit Minibus L300 (BK 1112 XB), 1 unit truk tronton (BK 8228 EE) dan 1 unit minibus L300 BB (BB 1910 FL).

"Kronologi kecelakaan bermula truck Nopol BK 8228 GG yang dikemudikan Ricky Albert Hutagalung melaju dari arah Tarutung menuju arah Sibolga. Saat melintasi di TKP, truk tersebut mengalami rem blong dan tidak dapat dikendalikan hingga menabrak bagian belakang minibus L300 Nopol BK 1112 XB yang dikemudikan Remson Martupa Siregar,"ungkap Mujiono kepada Okezone, Sabtu (31/5/2025).

Setelah truk menabrak minibus L300 tersebut, lalu oleng hingga menabrak kembali mobil truk Nopol BK 8228 EE yang dikemudikan Guntur Simatupang. Truk yang dikemudikan Guntur Simatupang terbalik dan menimpa minibus L300 Nopol BB 1910 FL yang dikemudikan Swardiman Situmeang.

"Akibat kecelakaan tersebut, Swardiman Situmeang sopir minibus L300 Nopol BB 1910 FL, terjepit di dalam minibus L300 dan mengalami luka-luka dan meninggal dunia di TKP. Jasad Swardiman Situmeang dievakuasi ke RSUD Pandan Tapteng, guna dilakukan visum. Ricky Albert Hutagalung, sopir truk BK 8228 GG, mengalami luka berat akan dirujuk ke rumah sakit di Medan," papar Mujiono.