HOME NEWS NUSANTARA

Sidang Perdana Perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Digelar Besok

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |12:00 WIB
Sidang Perdana Perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Digelar Besok
Ridwan Kamil dan Atalia (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya, Debi Agusfriansa, menyampaikan bahwa kliennya dijadwalkan hadir dalam sidang perdana perceraian dengan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, pada Rabu (17/12/2025). Agenda sidang perdana tersebut adalah pemeriksaan awal perkara.

Debi Agusfriansa selaku ketua tim kuasa hukum Atalia Praratya menyampaikan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang ditempuh kliennya.

Menurut Debi, Atalia Praratya yang akrab disapa Ibu Cinta telah memberikan kepercayaan penuh kepada tim kuasa hukum untuk mewakili dan mendampingi dirinya dalam proses gugatan cerai tersebut.

Debi menegaskan, kliennya menghormati seluruh mekanisme hukum yang tengah berjalan.

"Beliau (Atalia) menyampaikan bahwa sangat menghormati proses hukum dan persidangan yang akan berlangsung besok," kata Debi saat dihubungi wartawan, Selasa (16/12/2025).

 

