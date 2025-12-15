Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Teror KKB Papua Semakin Brutal, Tokoh Agama Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Nataru

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |14:40 WIB
Teror KKB Papua Semakin Brutal, Tokoh Agama Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Nataru
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
A
A
A

JAYAPURA — Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin gencar melakukan aksi teror di sejumlah wilayah di Papua. Akibat aksi teror kelompok separatis tersebut, sejumlah orang jadi korban.

Menyikapi hal tersebut, Tokoh Agama Papua Pdt Yones Wenda, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat kondusivitas dan menjaga suasana damai di Tanah Papua.

Sekretaris Umum Sinode Gereja Kingmi Indonesia ini menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang selama ini telah bekerja secara humanis dalam menjaga stabilitas di Papua.

“Khususnya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru. Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan kunci utama terciptanya situasi yang kondusif,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Dia juga menyampaikan bahwa program Asta Cita dari Presiden Prabowo, kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih baik, serta mobilitas serta keamanan dapat terjaga.

“Presiden Prabowo telah banyak menyentuh masyarakat Papua melalui program Asta Cita. Kita di sini benar-benar telah merasakan hal itu sehingga kita semua dapat hidup dengan damai dan tentram,”ujarnya.

“Oleh sebab itu saya sebagai tokoh agama di tanah Papua mengajak seluruh masyarakat Papua dari berbagai elemen dan juga sampai di pelosok-pelosok Papua untuk menjaga kedamaian Papua menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” lanjutnya.

Yones juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nataru 2026 KKB Papua KKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187139/kkb-bZR8_large.jpg
Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186771/kkb-iqAd_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186726/kkb-sNRm_large.jpg
Breaking News! Komandan KKB Paling Bengis Iron Heluka Ditangkap saat Bakar Ruko Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185273/kkb-bip6_large.jpg
Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942/kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557/kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement