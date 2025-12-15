Teror KKB Papua Semakin Brutal, Tokoh Agama Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Nataru

JAYAPURA — Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin gencar melakukan aksi teror di sejumlah wilayah di Papua. Akibat aksi teror kelompok separatis tersebut, sejumlah orang jadi korban.

Menyikapi hal tersebut, Tokoh Agama Papua Pdt Yones Wenda, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat kondusivitas dan menjaga suasana damai di Tanah Papua.

Sekretaris Umum Sinode Gereja Kingmi Indonesia ini menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang selama ini telah bekerja secara humanis dalam menjaga stabilitas di Papua.

“Khususnya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru. Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan kunci utama terciptanya situasi yang kondusif,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Dia juga menyampaikan bahwa program Asta Cita dari Presiden Prabowo, kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih baik, serta mobilitas serta keamanan dapat terjaga.

“Presiden Prabowo telah banyak menyentuh masyarakat Papua melalui program Asta Cita. Kita di sini benar-benar telah merasakan hal itu sehingga kita semua dapat hidup dengan damai dan tentram,”ujarnya.

“Oleh sebab itu saya sebagai tokoh agama di tanah Papua mengajak seluruh masyarakat Papua dari berbagai elemen dan juga sampai di pelosok-pelosok Papua untuk menjaga kedamaian Papua menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” lanjutnya.

Yones juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.