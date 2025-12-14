Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Dibersihkan Personel Polri, Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang Bisa Dipakai Warga

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |18:04 WIB
Usai Dibersihkan Personel Polri, Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang Bisa Dipakai Warga
Usai Dibersihkan Personel Polri, Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang Bisa Dipakai Warga (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Personel Polri dan masyarakat bekerja sama membersihkan Masjid Syuhada di Aceh Tamiang, Aceh. Tempat ibadah tersebut sempat tidak bisa digunakan lantaran terendam lumpur. 

1. Masjid Bisa Digunakan Kembali

Polisi dan masyarakat secara terus menerus membersihkan masjid tersebut. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya Masjid Syuhada kini bisa kembali digunakan masyarakat untuk menunaikan ibadah.  

"Setelah kami, personel kepolisian dan warga terus-menerus melakukan pembersihan, akhirnya masjid sudah bisa dipakai lagi oleh masyarakat untuk menunaikan ibadah," kata Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, pembersihan ini adalah kontribusi nyata dari Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat, khususnya yang terdampak bencana alam. 

Ssebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga pernah meninjau proses pembersihan Sekolah Dasar (SD) dan masjid yang terdampak bencana alam di Aceh Tamiang, pada Kamis, 11 Desember 2025. 

 

Halaman:
1 2
      
