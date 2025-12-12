Terobos Banjir di Jalan Prapanca 5 Jaksel, Belasan Motor Mogok

JAKARTA - Banjir melanda sejumlah titik kawasan Jakarta Selatan, termasuk di Jalan Prapanca 5, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12/2025) malam. Motor yang nekat menerobos banjir tampak mogok.

1. Motor Mogok Terobos Banjir

Berdasarkan pantauan, air setinggi paha orang dewasa menggenangi jalanan tersebut. Jalan Prapanca 5 terpaksa ditutup oleh petugas kepolisian dan PPSU menggunakan cone barier.

Meski begitu, masih banyak pengendara yang tetap memaksa melintasi jalanan itu. Alhasil, belasan kendaraan mogok, khususnya sepeda motor matic.

Pengendara tersebut akhirnya terpaksa mendorong kendaraannya di tengah jalan untuk menerjang genangan air. Petugas PPSU dan kepolisian sejak dari pintu masuk Jalan Prapanca 5 sudah memberikan peringatan pada pengendara untuk mengambil rute melalui kawasan Kemang.

Salah satu pengendara motor, Hana mengatakan, terpaksa menerobas genangan air hingga membuat motornya mogok. Pasalnya, dia tak mau berputar-putar jauh dengan kondisi jalanan yang macet.

"Sudah macet banget, kalau lewat Kemang muter-muter lagi jalannya jauh. Ini mau balik ke rumah, pulang kerja," katanya di lokasi, Jumat (12/12/2025).

(Erha Aprili Ramadhoni)