HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Pela Mampang dan Cilandak Barat Jaksel Banjir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |19:25 WIB
Hujan Deras, Pela Mampang dan Cilandak Barat Jaksel Banjir
Hujan Deras, Pela Mampang dan Cilandak Barat Jaksel Banjir (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras mengguyur kawasan Jakarta pada Jumat (12/12/2025) sore. Hal ini membuat sejumlah titik lokasi mengalami genangan air. Banjir terjadi di kawasan Pela Mampang dan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 10 RT dan 1 ruas jalan tergenang," ujar Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan pada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, 10 RT yang tergenang oleh air itu berada di di kawasan Jakarta Selatan, yakni 9 RT di kawasan Pela Mampang dan 1 RT di kawasan Cilandak Barat. Adapun ketinggiannya berada di kisaran ketinggian 40 sampai dengan 60 cm.

"Penyebabnya curah hujan tinggi, luapan Kali Krukut dan luapan Kali Mampang, yang mana saat ini masih dilakukan penanganan," tuturnya.

Dia menerangkan, satu jalan yang tergenang berada di kawasan Jalan Poltangan Raya, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan ketinggian 15 cm imbas curah hujan tinggi. 

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. BPBD jugamengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
