Momen Haru Kapolda Sumbar Pimpin Shalat Jenazah Korban Banjir di Masjid Raya

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 969 orang. Sedangkan, 252 jiwa lainnya masih hilang dan terus dilakukan pencarian.

Sementara itu, 24 jenazah tanpa identitas korban banjir bandang dan tanah longsor, dishalatkan di Masjid Syekh Al Minangkabawi, sebelum dimakamkan secara massal, hanya nomor dan asal daerah yang tertulis pada nisan mereka.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin langsung shalat jenazah yang dihadiri ratusan orang, mulai dari masyarakat, TNI, Polri, ASN, hingga relawan.

“Hingga Kamis siang, korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor berjumlah 238 jiwa. Dari angka itu, sebanyak 24 orang tidak diketahui identitasnya,” ujar Irjen Gatot Tri, Rabu (10/12/2025).

Sebelumnya kata Gatot, Tim Disaster Victim Identification (DVI) telah melakukan berbagai upaya, termasuk pencocokan visual dan pengambilan sampel DNA, namun identitas 24 korban tersebut belum terungkap.

“Bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya, silakan datang ke posko DVI terdekat untuk melapor,” imbau Gatot.