Jalan Prapanca 5 Banjir, Jalan Pangeran Antasari Macet Parah Malam Ini

JAKARTA - Jalan Prapanca 5 terendam banjir dengan air setinggi sepaha orang dewasa. Akibatnya, Jalan Prapanca Raya-Jalan Pangeran Antasari macet parah pada Jumat (12/12/2025) malam.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Jalan Prapanca Raya sejak dari kawasan Blok M hingga pertigaan Jalan Prapanca 5 macet parah. Itu karena arus lalu lintas mengalami stuck di area pertigaan Jalan Prapanca 5 imbas genangan air.

Genangan air terjadi imbas hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan. Sementara tinggi muka air di Kali Krukut dengan jembatan di Jalan Prapanca 5 hampir sama. Alhasil, genangan air tak kunjung surut. Air mulai menggenangi sejak sekira pukul 18.00 WIB.

Namun, air tak sampai menggenangi rumah-rumah warga. Petugas PPSU bersiaga di lokasi genangan tersebut guna mengantisipasi hal tak diinginkan.

Polisi juga tampak mengatur arus lalu lintas di lokasi dan memberitahu pengendara jalan untuk mengambil rute alternatif ke kawasan Kemang Raya. Jalan Prapanca 5 menjadi jalan alternatif atau penghubung antara Jalan Prapanca Raya dari arah Blok M menuju kawasan Bangka, Kemang, hingga Mampang Prapatan.





(Erha Aprili Ramadhoni)