Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Barat Daya Pagi Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |08:02 WIB
Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Barat Daya Pagi Ini
Gempa Maluku Barat Daya (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,3 melanda wilayah Maluku Barat Daya pada Minggu (14/12/2025) pagi. Informasi tersebut disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resmi X @infoBMKG.

“Gempa Mag: 4.3, 14-Dec-2025 pukul 05.42.12 WIB,” tulis BMKG.

BMKG menyebutkan, gempa berpusat pada koordinat 7,40 lintang selatan dan 128,79 bujur timur, atau berada di wilayah timur laut Maluku Barat Daya.

“Kedalaman 144 kilometer,” lanjut BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

BMKG juga menyampaikan disclaimer bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Maluku
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189737//cuaca_jabodetabek-p5Rw_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan Disertai Angin Kencang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189692//prabowo-MrBF_large.jpg
Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius Jelang Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605//cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570//cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403//gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement