Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Barat Daya Pagi Ini

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,3 melanda wilayah Maluku Barat Daya pada Minggu (14/12/2025) pagi. Informasi tersebut disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resmi X @infoBMKG.

“Gempa Mag: 4.3, 14-Dec-2025 pukul 05.42.12 WIB,” tulis BMKG.

BMKG menyebutkan, gempa berpusat pada koordinat 7,40 lintang selatan dan 128,79 bujur timur, atau berada di wilayah timur laut Maluku Barat Daya.

“Kedalaman 144 kilometer,” lanjut BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

BMKG juga menyampaikan disclaimer bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)