Warga Aceh Tamiang: Akses Terputus Sempat Hambat Bantuan, Kini Kondisi Membaik

ACEH TAMIANG — Penyaluran bantuan pemerintah bagi warga terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang kini mulai kembali lancar setelah sempat terhambat akibat akses jalan yang terputus.

1. Penyaluran Bantuan Mulai Lancar

Salah satu warga Desa Sukarahmat di Kecamatan Rantau, Wita, mengatakan bantuan makanan bagi korban baik di kawasan kota maupun desa saat ini sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau kami sudah cukuplah karena kami tinggal di desa. Entah ubi, entah pisang untuk dikonsumsi. Saya tengok keadaan di kota, alhamdulillah, sudah banyak bantuan datang. Kayaknya cukup ya, kalau perkara makan di kota insya Allah sudah cukup,” ujar Wita di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (12/12).

Ia menambahkan, bantuan kesehatan dari pemerintah mulai tersalurkan dengan lebih baik ke wilayah-wilayah terdampak.

“Saya rasa di posko-posko sudah ada obat-obatan. Saya tengok sudah banyak mobil-mobil bantuan kesehatan lalu lalang untuk mencari warga yang sakit,” katanya.

Sebelumnya, banjir bandang yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah lain di Sumatra sempat memutus akses utama. Hal ini membuat distribusi bantuan tersendat. Warga di desa dan kampung terpencil, termasuk Mita, bahkan harus berjalan ke kota untuk mendapatkan bantuan di posko-posko terdekat.