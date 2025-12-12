Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Minta Maaf

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |18:23 WIB
Kunjungi Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Minta Maaf
Kunjungi Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Minta Maaf (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan pemerintah pusat telah bergerak cepat untuk mendukung percepatan pemulihan di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada warga terdampak, Presiden Prabowo memastikan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat terus diupayakan pemerintah. 

“Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya,” ujar Presiden di Posko Pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025).

Presiden menyampaikan permohonan maaf jika masih terdapat layanan atau bantuan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Salah satu tantangannya, menurut Presiden, yakni kondisi lapangan yang cukup berat.

“Pemerintah akan turun akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum terpenuhi, kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Listrik sudah mulai (menyala),” ujar Prabowo.

“Kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama,” katanya. 

Presiden Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tabah dan menjaga semangat selama proses pemulihan. Kepala Negara berharap aktivitas warga termasuk kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak dapat segera berjalan normal kembali.

“Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” ujarnya. 

“Anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya,” lanjutnya. 

 

