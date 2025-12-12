Prabowo ke Pengungsi Aceh Tamiang: Mudah-mudahan Cepat Pulih, Kembali Normal

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsi di dekat Jembatan Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025). Prabowo didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Sejumlah pejabat tinggi negara juga turut hadir, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan warga serta menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi di Aceh Tamiang.

“Saya hari ini diterima dengan baik, saya datang sesuai janji saya. Waktu itu Tamiang masih terputus ya, kapan sudah tembus? Berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya. Saya janji mau nengok beliau, saya lihat keadaan. Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini,” ujar Prabowo mengawali sambutannya.

Kepada para pengungsi, Presiden Prabowo menyampaikan permintaan maaf apabila masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, khususnya pasokan listrik yang hingga kini masih dalam proses pemulihan.

“Pemerintah akan turun akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum terpenuhi, kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Listrik sudah mulai (menyala),” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan aliran listrik memang belum menjangkau seluruh wilayah, mengingat infrastruktur kelistrikan di beberapa titik masih rusak akibat banjir. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan.