Seskab Teddy Beberkan Hasil Lengkap Kunjungan Prabowo ke Pakistan dan Rusia

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan hasil rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan dan Rusia, setelah sebelumnya mengunjungi wilayah terdampak bencana di Aceh.

“Setelah mengunjungi langsung Kabupaten Aceh Birun dan menginap di Banda Aceh beberapa hari lalu, hari ini Bapak Presiden telah selesai melaksanakan kunjungan di Pakistan dan Rusia. Di Islamabad, Bapak Presiden dijemput langsung oleh Presiden dan Perdana Menteri Pakistan,” ujar Seskab Teddy, Jumat (12/12/2025).

Menurut Teddy, Prabowo menghadiri sejumlah pertemuan penting dan menghasilkan tujuh perjanjian kerja sama strategis.

“Presiden melaksanakan beberapa pertemuan singkat namun penting. Intinya, ada tujuh perjanjian yang disepakati, antara lain di bidang kesehatan, pertanian, perdagangan, ekonomi, riset, sains, dan teknologi,” jelasnya.

Teddy menambahkan, bahwa Prabowo menaruh perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan tenaga medis di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan Indonesia kekurangan sekitar 150.000 dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.

“Karena itu beliau ingin segera membangun puluhan fakultas kedokteran baru. Targetnya, setiap provinsi memiliki fakultas kedokteran,” katanya.