HOME NEWS NUSANTARA

Cerita Penarik Lansia, Happy Dapat Becak Listrik dari Prabowo

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |20:18 WIB
Cerita Penarik Lansia, Happy Dapat Becak Listrik dari Prabowo
Penarik becak dapat becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok)
A
A
A

CILACAP - Becak baru, harapan baru bagi Kami’un (65), penarik becak lansia dari Desa Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. Ia tak perlu lagi menyewa becak harian setelah mendapatkan bantuan becak listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Sejak 1999, Kami’un bekerja menggunakan becak sewaan dan harus menyisihkan Rp5.000 per hari sebagai setoran. Kini, untuk pertama kalinya ia memiliki becak sendiri.

“Senang sekali karena sekarang punya becak sendiri. Lebih ringan juga karena pakai listrik,” ujarnya saat pembagian becak listrik dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti, Cilacap, belum lama ini, dikutip Kamis (11/12/2025).

Kami’un menyampaikan terima kasih kepada Prabowo atas bantuan tersebut yang diberikannya tanpa syarat. “Semoga beliau sehat selalu dan berhasil memimpin Indonesia,” katanya.

 

      
