Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tunjuk KSAD Maruli Pimpin Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur di Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |13:55 WIB
Prabowo Tunjuk KSAD Maruli Pimpin Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur di Sumatera
Prabowo Tunjuk KSAD Maruli Pimpin Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur di Sumatera (tangkapan layar)
A
A
A

ACEH - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) percepatan perbaikan jembatan dan infrastruktur bencana di Sumatera.

1. Prabowo Tunjuk KSAD

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau pembangunan jembatan bailey yang rusak imbas banjir di Kampung Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Aceh, Minggu (7/12/2025). 

"Nanti tunjuk KSAD sebagai Satgas percepatan perbaikan jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah (Pemda)," kata Prabowo.

Prabowo mengungkap alasan penunjukan Maruli sebagai pemimpin satgas percepatan perbaikan infrastruktur. Menurutnya, TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai.

"Beliau punya banyak pasukan zeni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial. Jadi bisa segera membantu," ujarnya.

Prabowo juga memberikan apresiasi kepada semua jajaran instansi yang telah turun dalam menangani bencana. Ia memastikan seluruh pihak bekerja keras bahu-membahu bersama rakyat.

"Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara, semua bekerja," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188367/prabowo_tinjau_korban_bencana_di_bireuen_aceh-ebcy_large.jpg
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188366/presiden_prabowo_tinjau_pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen-UNZ2_large.jpg
Prabowo Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak karena Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188357/presiden_prabowo-M809_large.jpg
Momen Presiden Prabowo Peluk Gubernur Mualem Setibanya di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188337/prabowo_bertolak_ke_aceh-Legt_large.jpg
Presiden Prabowo Bertolak ke Aceh Tinjau Penanganan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187820/wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar_simanjuntak-OjhG_large.jpg
Diakui Global, Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Pengaruh Prabowo dalam Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187812/prabowo_subianto-djfL_large.jpg
Bertemu Prabowo, Sekjen Liga Muslim Dunia Sampaikan Duka untuk Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement