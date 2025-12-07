Prabowo Tunjuk KSAD Maruli Pimpin Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur di Sumatera

ACEH - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) percepatan perbaikan jembatan dan infrastruktur bencana di Sumatera.

1. Prabowo Tunjuk KSAD

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau pembangunan jembatan bailey yang rusak imbas banjir di Kampung Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Aceh, Minggu (7/12/2025).

"Nanti tunjuk KSAD sebagai Satgas percepatan perbaikan jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah (Pemda)," kata Prabowo.

Prabowo mengungkap alasan penunjukan Maruli sebagai pemimpin satgas percepatan perbaikan infrastruktur. Menurutnya, TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai.

"Beliau punya banyak pasukan zeni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial. Jadi bisa segera membantu," ujarnya.

Prabowo juga memberikan apresiasi kepada semua jajaran instansi yang telah turun dalam menangani bencana. Ia memastikan seluruh pihak bekerja keras bahu-membahu bersama rakyat.

"Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara, semua bekerja," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)