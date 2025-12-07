Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak karena Banjir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |13:16 WIB
Prabowo Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak karena Banjir
Prabowo Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak karena Banjir (tangkapan layar)
A
A
A

ACEH - Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan jembatan bailey yang rusak imbas banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/11/2025).

1. Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey

Berdasarkan pantauan dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025), Prabowo menyaksikan pembangunan jembatan di Kampung Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun.

Tampak material bangunan berupa besi kerangka jembatan dan beton di lokasi. Sejumlah alat berat juga terlihat bekerja di sekitar sungai. 

Prabowo tampak didampingi Menteri PU Dody Hanggodo dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Terlihat Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada pihak terkait.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan yang diterima Prabowo bersama rombongan tiba di Lanud Sultan Iskandar Muda pada pukul 10.20 WIB. Prabowo disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Prabowo terlebih dahulu menyalami para pejabat seketika turun dari pesawat. Saat menyalami Gubernur Mualem, Presiden terlihat memeluknya. Terlihat Prabowo berbincang sebentar dengan Mualem.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
