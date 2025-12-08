Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Pakistan, Prabowo Disambut Presiden Asif Ali dan PM Shehbaz Sharif

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |16:52 WIB
Tiba di Pakistan, Prabowo Disambut Presiden Asif Ali dan PM Shehbaz Sharif
Tiba di Pakistan, Prabowo Disambut Presiden Asif Ali dan PM Shehbaz Sharif (Instagram/@pakinindonesia)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, tiba di Pakistan, Senin (8/12/2025). Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Pangkalan Udara Nur Khan. 

1. Prabowo Tiba di Pakistan

Informasi ketibaan Presiden Prabowo di Pakistan ini disampaikan Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan di Indonesia melalui akun Instagram resmi @pakinindonesia. 

Dalam dua foto yang diunggah, tampak Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas lengkap degan peci hitam itu disambut langsung oleh Presiden Asif Ali Zardari, didampingi Perdana Menteri (PM) Muhammad Shehbaz Sharif. Tampak juga jajar kehormatan yang bersiaga di bawah garbarata.

"Selamat datang di Pakistan. Presiden Asif Ali Zardari, didampingi oleh Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif, menyambut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setibanya di Pangkalan Udara Nur Khan," tulis Kedubes Paskistan.

Sebelumnya, Kedubes Paskistan di Indonesia menyampaikan, Presiden Prabowo diagendakan melakukan rangkaian kunjungan resmi ke Islamabad, Pakistan, pada 8–9 Desember 2025.

Lawatan ini tidak hanya menjadi kunjungan perdana Prabowo ke Pakistan, tetapi juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Pakistan.

"Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama Presiden Prabowo ke Pakistan. Kunjungan presiden terakhir dari Indonesia dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Kunjungan mendatang ini memiliki makna yang lebih mendalam karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Pakistan dan Indonesia," tulis Kedubes Pakistan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188519/prabowo-GpyD_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Jangan Ada Cari Keuntungan di Tengah Penderitaan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188372/presiden_prabowo_tinjau_pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen-s6rJ_large.jpg
Prabowo Tunjuk KSAD Maruli Pimpin Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188367/prabowo_tinjau_korban_bencana_di_bireuen_aceh-ebcy_large.jpg
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188366/presiden_prabowo_tinjau_pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen-UNZ2_large.jpg
Prabowo Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak karena Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188357/presiden_prabowo-M809_large.jpg
Momen Presiden Prabowo Peluk Gubernur Mualem Setibanya di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188337/prabowo_bertolak_ke_aceh-Legt_large.jpg
Presiden Prabowo Bertolak ke Aceh Tinjau Penanganan Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement