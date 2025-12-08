Tiba di Pakistan, Prabowo Disambut Presiden Asif Ali dan PM Shehbaz Sharif

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, tiba di Pakistan, Senin (8/12/2025). Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Pangkalan Udara Nur Khan.

1. Prabowo Tiba di Pakistan

Informasi ketibaan Presiden Prabowo di Pakistan ini disampaikan Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan di Indonesia melalui akun Instagram resmi @pakinindonesia.

Dalam dua foto yang diunggah, tampak Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas lengkap degan peci hitam itu disambut langsung oleh Presiden Asif Ali Zardari, didampingi Perdana Menteri (PM) Muhammad Shehbaz Sharif. Tampak juga jajar kehormatan yang bersiaga di bawah garbarata.

"Selamat datang di Pakistan. Presiden Asif Ali Zardari, didampingi oleh Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif, menyambut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setibanya di Pangkalan Udara Nur Khan," tulis Kedubes Paskistan.

Sebelumnya, Kedubes Paskistan di Indonesia menyampaikan, Presiden Prabowo diagendakan melakukan rangkaian kunjungan resmi ke Islamabad, Pakistan, pada 8–9 Desember 2025.

Lawatan ini tidak hanya menjadi kunjungan perdana Prabowo ke Pakistan, tetapi juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Pakistan.

"Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama Presiden Prabowo ke Pakistan. Kunjungan presiden terakhir dari Indonesia dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Kunjungan mendatang ini memiliki makna yang lebih mendalam karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Pakistan dan Indonesia," tulis Kedubes Pakistan.