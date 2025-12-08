Bencana Sumatera, Prabowo: Jangan Ada Cari Keuntungan di Tengah Penderitaan Rakyat!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memilih untuk bermalam di Aceh saat memimpin langsung rapat terbatas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rapat berlangsung hingga larut malam dan dihadiri para gubernur, bupati, serta pejabat terkait. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir untuk memastikan semua kebutuhan korban terpenuhi cepat dan tepat.

Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kekuatan untuk menghadapi cobaan besar apabila seluruh pihak bergerak kompak.

“Kita pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar. Tapi kita dengan kerja sama, dengan kekompakan, kita mampu menghadapinya,” ujar Prabowo, Senin (8/12/2025).

Prabowo juga mengapresiasi para petugas saat melihat langsung kerja tanpa lelah aparat di lapangan menangani korban.

“Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari bekerja. Terima kasih,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa ia akan melakukan koordinasi berkala langsung di daerah bencana untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan tidak ada kebutuhan yang terlewat.

“Saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari, saya akan datang terus ke semua daerah. Saya bukannya hanya mau memberi moril, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan, sehingga bisa ada keputusan cepat. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah,” tegasnya.

Menurut Prabowo, setiap kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tersalurkan. “Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai,” imbuhnya.