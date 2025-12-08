Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir dan Longsor di Sumatera, 7 Subyek Hukum Kini Disegel Kemenhut

Awaludin , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |11:29 WIB
Banjir dan Longsor di Sumatera, 7 Subyek Hukum Kini Disegel Kemenhut
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembaruan penindakan terhadap subyek hukum yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Setelah sebelumnya menyegel empat subyek hukum, kini Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subyek hukum tambahan.

Menhut Raja Antoni menegaskan, langkah ini merupakan komitmennya untuk memenuhi janji kepada masyarakat yang ia sampaikan di hadapan Komisi IV DPR RI, yakni menindak secara tegas para perusak hutan.

"Penyegelan ini akan terus kami lakukan terhadap perusak hutan. Seperti janji saya kepada rakyat yang disampaikan di depan Komisi IV DPR RI. Jadi siapa pun yang melakukan perusakan hutan akan kami tindak," ujar Raja Antoni, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan, bahwa Kemenhut menyegel empat lokasi yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di Sumatera. Dua lokasi berada di dalam areal konsesi korporasi, sementara dua lainnya merupakan lahan yang dikelola Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di luar kawasan hutan.

"Kami tidak ada kompromi. Baik korporasi maupun PHAT yang terbukti merusak hutan Indonesia akan kami tindak. Sesuai komitmen yang telah saya sampaikan di DPR, penegakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/33/3188510//ria_ricis-QgvH_large.jpg
Ria Ricis Kesulitan Akses Korban Banjir Sumatera: Jalanan Dipenuhi Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188499//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-dWny_large.jpg
Kapolri: 221 Jenazah Korban Banjir Aceh–Sumatera Belum Teridentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188498//baintelkam_polri_salurkan_bantuan_untuk_korban_di_sumbar-lc7C_large.jpg
Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188493//ceo_mnc_peduli_angela_tanoesoedibjo_bersama_korban_bencana_di_tapanuli_utara-8EAS_large.jpg
Ringankan Beban Warga di Titik Terparah Banjir Taput, Angela Tanoesoedibjo Disambut Hangat Korban Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188489//toba_pulp_lestari-atyT_large.jpg
PT Toba Pulp Lestari Bergerak di Bidang Apa? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188490//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-3wx8_large.jpg
BNPB: Pemulihan Bencana Aceh dan Sumatera Diperkirakan Capai Rp51,82 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement