Ringankan Beban Warga di Titik Terparah Banjir Taput, Angela Tanoesoedibjo Disambut Hangat Korban Banjir

Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanoesoedibjo bersama korban bencana di Tapanuli Utara (foto: Okezone)

JAKARTA – Sisa-sisa lumpur dan puing akibat banjir bandang serta tanah longsor di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, tidak menyurutkan langkah Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, untuk menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, Minggu, 8 Desember 2025.

Kehadiran Angela menegaskan komitmen MNC Peduli untuk terus meringankan beban masyarakat di kawasan yang menjadi salah satu titik terparah terdampak banjir bandang tersebut.

Didampingi Bupati Tapanuli Utara sekaligus Ketua DPW Perindo Sumatera Utara (Sumut), Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, Angela disambut hangat warga setempat. Warga terdampak bahkan turut bergotong royong mengangkut bantuan yang dibawa MNC Peduli.

Terlihat sejumlah anak-anak menyambut Angela di depan Posko Lobu Pining Dua. Di lokasi itu, Angela menyerahkan secara simbolis bantuan bahan pokok untuk masyarakat. Para warga pun dengan antusias menyambut kedatangannya.

“Ya, jadi kami dari MNC Peduli dan iNews Media Group turun langsung ke Sumatera Utara, di mana kita mencari tahu dulu sebetulnya apa yang diperlukan sebelum kami datang ke sini,” ujar Angela saat ditemui di sela-sela penyaluran bantuan.