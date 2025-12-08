Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

BNPB: Pemulihan Bencana Aceh dan Sumatera Diperkirakan Capai Rp51,82 Triliun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |09:47 WIB
BNPB: Pemulihan Bencana Aceh dan Sumatera Diperkirakan Capai Rp51,82 Triliun
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp51,82 triliun.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu 7 Desember 2025 malam.

“Kemudian kami laporkan ini secara nasional, Bapak Presiden. Dari Kementerian PU, dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi dana yang diperlukan adalah Rp51,82 triliun,” ujar Suharyanto, dikutip Senin (8/12/2025).

Menurutnya, angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat bertambah karena data korban serta kerusakan infrastruktur belum sepenuhnya final. Untuk wilayah Aceh saja, biaya pemulihan diperkirakan mencapai Rp25,41 triliun.

“Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden. Masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Dari Bapak Menteri PU tadi, khusus untuk Aceh saja, pemulihan hingga kondisi seperti semula membutuhkan Rp25,41 triliun,” jelasnya.

 

