Suara Prabowo Bergetar, Sampaikan Terima Kasih ke Petugas Penanganan Bencana

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menutup rapat terbatas penanganan bencana di Aceh, dengan penyampaian terima kasih yang disampaikan dengan suara bergetar menahan haru.

Dalam forum yang dihadiri para gubernur, bupati, dan pejabat tingkat pusat tersebut, Prabowo menegaskan apresiasinya atas kerja tanpa henti seluruh aparat dan kepala daerah di tiga provinsi terdampak.

"Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari bekerja. Terima kasih," ujar Prabowo, Minggu 7 Desember 2025 malam, sebelum melanjutkan arahannya.

Prabowo menekankan, bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan pengalaman menghadapi berbagai cobaan besar, dan kunci ketahanan itu adalah kerja sama lintas sektor.

Ia meminta agar manajemen penyaluran bantuan diperketat agar tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlewat, terutama obat-obatan, pakaian, dan bantuan dasar yang harus segera dipenuhi.

Prabowo juga mengusulkan agar pengadaan pakaian menjadi proyek khusus yang sekaligus dapat menggerakkan industri garmen dan tekstil nasional.

“Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai,” tegasnya.