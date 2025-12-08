Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Suara Prabowo Bergetar, Sampaikan Terima Kasih ke Petugas Penanganan Bencana

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |07:54 WIB
Suara Prabowo Bergetar, Sampaikan Terima Kasih ke Petugas Penanganan Bencana
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menutup rapat terbatas penanganan bencana di Aceh, dengan penyampaian terima kasih yang disampaikan dengan suara bergetar menahan haru.

Dalam forum yang dihadiri para gubernur, bupati, dan pejabat tingkat pusat tersebut, Prabowo menegaskan apresiasinya atas kerja tanpa henti seluruh aparat dan kepala daerah di tiga provinsi terdampak.

"Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari bekerja. Terima kasih," ujar Prabowo, Minggu 7 Desember 2025 malam, sebelum melanjutkan arahannya.

Prabowo menekankan, bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan pengalaman menghadapi berbagai cobaan besar, dan kunci ketahanan itu adalah kerja sama lintas sektor. 

Ia meminta agar manajemen penyaluran bantuan diperketat agar tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlewat, terutama obat-obatan, pakaian, dan bantuan dasar yang harus segera dipenuhi.

Prabowo juga mengusulkan agar pengadaan pakaian menjadi proyek khusus yang sekaligus dapat menggerakkan industri garmen dan tekstil nasional.

“Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188472//gubernur_aceh_muzakir_manaf-zFmU_large.jpg
Harga Melonjak saat Bencana, Gubernur Aceh Desak Mendagri Keluarkan Aturan Pembatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188467//spbu_pertamina-1Cds_large.jpg
Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188466//bencana_alam_di_sumatera-L0bf_large.jpeg
KLH/BPLH Bekukan Operasional Empat Perusahaan Imbas Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188460//presiden_prabowo-NiZA_large.jpg
Prabowo: Jangan Jadikan Bencana sebagai Ladang Korupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270//banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939//toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement