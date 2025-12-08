Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Prabowo: Lahan Harus Ada! HGU Bisa Dicabut Demi Hunian Sementara Korban Bencana

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |06:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila dibutuhkan demi kepentingan masyarakat.

Instruksi tersebut muncul setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto dalam paparannya dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu 7 Desember 2025 malam.

Menanggapi hal itu, Prabowo menekankan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat dan konkret.

"Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua," kata Prabowo.

 

      
