INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Helikopter TNI Keliling Aceh, Sumut dan Sumbar Cek Kesehatan Korban Bencana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |02:02 WIB

Tiga Helikopter TNI Keliling Aceh, Sumut dan Sumbar Cek Kesehatan Korban Bencana
A
A
A

ACEH -Sebanyak tiga unit helikopter TNI dikerahkan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Helikopter ini akan mengangkut tim kesehatan mobile untuk mengantisipasi penyakit yang timbul usai bencana.

Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin saat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

“Kami sudah mempersiapkan di luar dari alutsista yang disediakan untuk kebutuhan tanggap darurat. Kami menyiapkan 3 helikopter independen yang terdiri dari 1 perkuatan yang kami terima, kemudian 2 helikopter yang kami sewa," kata Sjafrie.

Sjafrie mengungkapkan, ada 3 jenis penyakit yang diantisipasi merebak usai bencana banjir dan longsor tersebut, yakni diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit.

Lebih lanjut dia mengatakan, 3 helikopter yang dikerahkan itu akan berkeliling ke tempat-tempat pengungsian di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Ini diperuntukan menjadi tim kesehatan mobile di tiap-tiap provinsi yang independen. Jadi dia tidak dibebani distribusi logistik, tapi dia khusus untuk keliling ke tempat pengungsi melakukan pemeriksaan untuk 3 hal yang saya sebutkan tadi untuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujarnya.

 

