INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Solidaritas Nasional! Alumni Akmil dan Akpol 2012 Terjun Langsung Bantu Korban Bencana Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |22:48 WIB
Solidaritas Nasional! Alumni Akmil dan Akpol 2012 Terjun Langsung Bantu Korban Bencana Sumatera
Alumni Akmil dan Akpol 2012 Terjun Langsung Bantu Korban Bencana Sumatera
JAKARTA – Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mengakibatkan 914 orang meninggal dan 389 warga hilang. Selain itu, jutaan warga juga ikut terdampak.

Alumni Akmil dan Akpol 2012 kompak menggelar gerakan solidaritas “Peduli Bencana Alam Sumatera” dengan memberikan sejumlah bantuan untuk korban bencana Sumatera.

‘’Bantuan tersebut diserahkan kepada Posko Penanggulangan Bencana yang berada di Kolinlamil dan Lanud Halim Perdanakusuma untuk selanjutnya didistribusikan ke tiga titik bencana, menggunakan KRI dari TNI AL dan Pesud dari TNI AU,’’ tulis keterangan yang diterima Okezone, Minggu (7/12/2025).

Bantuan kemanusiaan yang dikirim meliputi 240 sak beras, 160 karton biskuit dan belasan ribu mie instan.

Paket bantuan ini merupakan wujud empati, kebersamaan, dan komitmen para alumni dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di wilayah terdampak.

Aksi solidaritas ini juga menjadi sarana pengabdian Alumni Akademi TNI dan Polri 2012 untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Kehadiran dukungan logistik tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga serta mempercepat upaya penanganan di daerah yang mengalami keterbatasan akses.

 

