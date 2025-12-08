Update Korban Bencana Sumatera: 961 Orang Meninggal, 293 Warga Hilang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di tiga Provinsi Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per data Senin (8/12/2025) pukul 16.00 WIB, total 961 orang meninggal dunia dan 293 masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, tim gabungan yang dipimpin Basarnas telah menemukan tambahan sebanyak 40 jenazah di Aceh, sehingga menjadi 389 meninggal.

“Pada hari ini hari ini per pukul 16.00 WIB, sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, empati dan simpati yang sangat mendalam bagi saudara-saudara kita korban. Tim yang dipimpin Basarnas atau tim gabungan menemukan 40 jenazah, 40 jasad dengan rincian untuk Aceh itu bertambah 23 dari 366 kemarin menjadi hari ini 389 jiwa meninggal dunia,”ujarnya.

Aam -- panggilan akrabnya -- juga melaporkan untuk wilayah Sumatera Utara ditemukan sebanyak 9 jenazah pada hari ini, sehingga total menjadi 338 jiwa meninggal. Dan di Sumatera Barat kembali ditemukan sebanyak 8 jenazah, sehingga total 234 jiwa meninggal.

“Kemudian, untuk Sumatera Utara dari 329 jasad yang sudah ditemukan per kemarin, hari ini bertambah 9 jadi 338 jiwa meninggal dunia. Selanjutnya untuk Sumbar kemarin 226 jiwa, hari ini bertambah 8 jasad yang ditemukan menjadi 234 jiwa,” kata Aam.

Aam melanjutkan, bahwa angka korban hilang yang sebelumnya sebanyak 392 jiwa, hari ini menjadi 293 jiwa yang masih dinyatakan hilang.