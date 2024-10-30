Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Kepala BNPB Dorong Progres Transisi Darurat Usai Gempa Bumi di Kabupaten Garut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |22:20 WIB
Kepala BNPB Dorong Progres Transisi Darurat Usai Gempa Bumi di Kabupaten Garut
Kepala BNPB Kunjungan ke Kabupaten Garut. Foto: Dok BNPB.
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan darurat gempa bumi di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang telah memasuki fase transisi darurat ke pemulihan. Hal ini ditekankan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut (30/10/2024).

Pada agenda tersebut, Suharyanto menekankan pentingnya percepatan, salah satunya dengan penyelesaian pendataan warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar di data. 

Suharyanto menyebut, BNPB saat ini masih memproses usulan bantuan stimulan Dana Siap Pakai (DSP) senilai lebih dari 6 Miliar Rupiah untuk Kabupaten Garut. Dana tersebut nantinya diperuntukan untuk stimulan rumah warga sebanyak 70 unit rumah rusak berat, 40 unit rumah rusak sedang dan 94 unit rumah rusak ringan akibat gempabumi, pergerakan tanah dan tanah longsor.

Menyambangi Garut, Kepala BNPB tidak datang dengan tangan hampa. Suharyanto juga secara simbolis menyerahkan bantuan guna percepatan penanganan transisi darurat di Kabupaten Garut. 

"Adapun bantuan yang diberikan antara lain mobil dapur umum 1 unit, flating pump 10 unit, water treatment  portable 20 unit, peralatan sekolah darurat 600 Paket, pakaian 600 paket, dan sembako 1.000 paket," ucap Suharyanto.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Garut, Suharyanto menyempatkan diri menyambangi Pondok Pesantren Roudatun Nawawi, di Kampung Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. 

Bersama 600 santri dan ribuan warga, Suharyanto duduk bersama, bercengkrama dalam suasana akrab. Suharyanto menyebut pesantren merupakan salah satu unsur pentahelix, pusat pendidikan dan pengembangan akhlak, yang memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan sekaligus mengajarkan ketahanan dan kesiapsiagaan. 

 

Halaman:
1 2
      
