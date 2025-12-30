Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Pastikan Bantuan Logistik untuk Bencana Sumatera Tak Tertahan Lebih dari 2 Hari

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |11:29 WIB
BNPB Pastikan Bantuan Logistik untuk Bencana Sumatera Tak Tertahan Lebih dari 2 Hari
BNPB Pastikan Bantuan Logistik untuk Bencana Sumatera Tak Tertahan Lebih dari 2 Hari (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera dilakukan secepat mungkin. 

1. Penyaluran Logistik

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjamin bantuan yang datang di setiap posko akan didistribusikan dalam waktu kurang dari 2x24 jam. Dengan begitu, bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"SOP (Standar Opersional Prosedur) kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2x24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80 persen," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Ia mencontohkan, Posko Halim Perdanakusuma telah mendistribusikan 97 persen bantuan yang diterima. Sebanyak 1.526 ton bantuan sudah terkirim.

"Secara umum, logistik dari Posko Halim saja dalam satu bulan ini sudah menerima 1.500 ton dan mengantarkan 1.526 ton dengan laju distribusi persentase itu 97 persen," ujar Abdul. 

Di Posko Iskandar Muda, total bantuan yang masuk sampai saat ini mencapai 1.341 ton. Sebanyak 1.000 ton sudah didistribusikan.

"Untuk Iskandar Muda ini sudah masuk 1.341 ton dan sudah terdistribusi 1.000 ton sehingga laju distribusi logistik 80,93 persen," ucap Abdul. 

Di posko-posko bantuan lainnya pun, laju distribusi logistik sudah di atas 80 persen. Misalnya Posko Silangit di Sumatera Utara yang sudah mendistribusikan 98,2 persen dari bantuan yang masuk.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192460/kepala_bnpb_suharyanto-YhvO_large.jpg
Jangan Dirangkap, Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tidak Diisi Sekda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190836/bnpb-VjY7_large.jpeg
BNPB: Kondisi Wilayah Usai Bencana Sumatera Masih Dinamis, Berisiko Pengaruhi Pemulihan Listrik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188617/viral-bCcn_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 961 Orang Meninggal, 293 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177931/gempa_bumi-CAxV_large.jpg
114 Rumah dan Fasilitas Kesehatan Porak-poranda akibat Gempa M6,6 di Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157155/kebakaran_hutan-jdS5_large.jpg
BNPB: 16 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112604/bnpb-pDCQ_large.jpg
Marak Bencana dalam Sepekan, BNPB: Cuaca Ekstrem Mendominasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement