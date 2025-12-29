Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSAD Jenderal Maruli: Saya Sudah Puluhan Kali Tangani Bencana, Ini yang Tercepat!

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |18:15 WIB
KSAD Jenderal Maruli: Saya Sudah Puluhan Kali Tangani Bencana, Ini yang Tercepat!
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak
JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut, penanganan bencana di Sumatera menjadi yang tercepat dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut merujuk pengalaman pribadinya sebagai tentara yang ikut terjun dalam penanganan kebencanaan.

Demikian disampaikan Maruli dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (29/12/2025).

“Jadi, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat,” kata Maruli.

Maruli menjelaskan, bahwa pemerintah saat ini sudah berhasil membangun 12 jembatan bailey dan 2 jembatan bailey yang akan rampung di minggu ini. Air bersih dan hunian bagi para korban terdampak pun segera dikebut pembangunannya.

“Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat,” ujarnya.

 

