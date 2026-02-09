TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Fokus Kesehatan dan Zeni

JAKARTA — TNI AD mulai menyiapkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza. Menurut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, penyiapan dilakukan sambil menunggu hasil koordinasi resmi dari Mabes TNI terkait kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

KSAD menjelaskan, proses pengiriman pasukan ke Gaza masih berjalan dan memerlukan koordinasi berjenjang, mulai dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza hingga ke Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat.

“Ya, itu kan masih terus berjalan. Jadi kami menunggu hasil koordinasi dari pihak yang mengoordinasi di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu Mabes TNI ke Mabes AD, memerlukan pasukan personel dengan karakter tertentu. Itu yang kami siapkan,” ujar Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menegaskan, TNI AD telah memulai persiapan internal dengan melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian. Fokus utama diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik.