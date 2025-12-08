Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Bersejarah 8 Desember: Penembakan John Lennon hingga Revolusi Brunei

Awaludin , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |05:31 WIB
Peristiwa Bersejarah 8 Desember: Penembakan John Lennon hingga Revolusi Brunei
John Lennon (Foto: Instagram @thebeatles)
JAKARTA – Banyak pelajaran berharga dan peristiwa penting dunia yang terjadi setiap tanggal 8 Desember.

Okezone mengulas beberapa kejadian bersejarah tersebut, dirangkum melalui laman Wikipedia, sebagai berikut:

1845 – Karl Ludwig Hencke Menemukan Asteroid 5 Astraea

Karl Ludwig Hencke (lahir di Brandenburg, 8 April 1793 – meninggal di Marienwerder, 21 September 1866) adalah seorang astronom amatir asal Jerman.

Astraea merupakan asteroid kelima yang ditemukan manusia pada 8 Desember 1845 oleh Hencke. Nama “Astraea” berasal dari Asteria, dewi keadilan dalam mitologi.

Asteroid ini termasuk dalam sabuk utama dan memiliki permukaan sangat reflektif. Komposisinya diperkirakan merupakan campuran besi-nikel dengan magnesium- dan besi-silikat.

 

Halaman:
1 2 3
      
