Peristiwa 2 Desember: Aksi 212 hingga Peluncuran Xbox 360 di Eropa

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting terjadi pada tanggal 2 Desember dalam lintasan sejarah dunia. Mulai dari aksi massa terbesar di Indonesia pada 2016, pembentukan Uni Emirat Arab, hingga kelahiran salah satu legenda tenis dunia.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 2 Desember:

1. Aksi 212 (2016)

Pada 2 Desember 2016, jutaan massa dari berbagai ormas Islam menggelar Aksi Damai 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aksi yang juga dikenal sebagai Aksi Bela Islam III ini digelar untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dianggap menistakan agama.

Aksi tersebut menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia modern, berlangsung dengan doa bersama dan pengawalan ketat aparat keamanan.

2. Uni Emirat Arab Resmi Dibentuk

Pada 2 Desember 1971, Uni Emirat Arab (UEA) resmi terbentuk sebagai negara federasi terdiri dari tujuh emirat: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, dan Umm al-Qaiwain. UEA kini dikenal sebagai salah satu negara kaya minyak, pusat perdagangan internasional, serta tempat berdirinya gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa.