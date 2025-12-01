Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1 Desember dalam Sejarah: Bung Hatta Mundur hingga Lahirnya Hari AIDS Sedunia

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |04:05 WIB
1 Desember dalam Sejarah: Bung Hatta Mundur hingga Lahirnya Hari AIDS Sedunia
Mohammad Hatta (foto: wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Tanggal 1 Desember adalah hari ke-335 (atau ke-336 pada tahun kabisat) dalam kalender Gregorian, dengan tersisa 31 hari menuju akhir tahun. Berbagai peristiwa penting pernah terjadi pada tanggal ini, salah satunya pengunduran diri Bung Hatta dari jabatan Wakil Presiden yang suratnya sempat tidak direspons oleh Ketua DPR saat itu.

Selain itu, 1 Desember juga diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia untuk meningkatkan kesadaran terhadap wabah AIDS yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV.

Berikut Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 1 Desember, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org.

1. Portugal Kembali Merdeka dari Spanyol – 1640

Portugal adalah negara maju dan merupakan anggota Uni Eropa sejak 1986. Pada abad ke-15 dan 16, Portugis menjadi pelopor eksplorasi laut dan membentuk kerajaan kolonial global dengan wilayah di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.

Pada 1580, setelah krisis suksesi, Portugal dipersatukan dengan Spanyol dalam Uni Iberia yang berlangsung hingga 1640. Setelah Perang Pemulihan, Portugal kembali merdeka di bawah Dinasti Braganza, memisahkan dua mahkota tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
