Peristiwa 9 Maret: Kelahiran WR Soepratman hingga Hari Musik Nasional

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia maupun Indonesia pada 9 Maret. Mulai dari peringatan Hari Musik Nasional hingga kelahiran pencipta lagu kebangsaan Wage Rudolf Soepratman. Berikut rangkuman beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut.

1. Hari Musik Nasional

Setiap 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, gagasan mengenai Hari Musik Nasional juga pernah disampaikan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 10 Maret 2003. Saat itu, peresmian ditandai dengan peluncuran situs resmi Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI).

Tanggal 9 Maret dipilih untuk memperingati hari lahir Wage Rudolf Soepratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, meskipun tanggal kelahirannya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan.

2. Boneka Barbie Pertama Kali Dipamerkan (1959)

Boneka Barbie pertama kali diperkenalkan kepada publik pada 9 Maret 1959 dalam pameran mainan di New York, Amerika Serikat.

Pada hari itu, boneka yang kemudian menjadi ikon global tersebut mulai dipamerkan sekaligus dijual kepada masyarakat. Tanggal tersebut kemudian juga diperingati sebagai hari ulang tahun Barbie.