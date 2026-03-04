Peristiwa 4 Maret: Pemerintah Kota Batavia Dibentuk hingga Wafatnya Salahuddin Ayyubi

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi di berbagai belahan dunia setiap 4 Maret. Mulai dari pengangkatan raja di Eropa hingga wafatnya tokoh besar dunia Islam, Salahuddin Ayyubi.

Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada 4 Maret:

1. Frederick Barbarossa I Terpilih sebagai Raja Jerman

Frederick I Barbarossa merupakan Kaisar Romawi Suci yang memerintah sejak 1155 hingga wafatnya. Ia terpilih sebagai Raja Jerman di Frankfurt pada 4 Maret 1152 dan dimahkotai di Aachen pada 9 Maret 1152.

Pada 1155, ia menjadi Raja Italia dan dimahkotai sebagai Raja Romawi oleh Paus Adrianus IV pada 18 Juni 1155. Dua tahun kemudian, istilah sacrum (suci) mulai muncul dalam dokumen resmi yang berkaitan dengan kekaisarannya.

Ia kemudian dimahkotai sebagai Raja Burgundia di Arles pada 30 Juni 1178. Julukan “Barbarossa” yang berarti “berjanggut merah” dalam bahasa Italia diberikan oleh kota-kota di Italia utara yang menjadi target ekspansinya.

2. Wafatnya Salahuddin Ayyubi

Salahuddin Ayyubi atau yang dikenal di Barat sebagai Saladin, memiliki nama lengkap Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi. Ia adalah jenderal dan pejuang Muslim Kurdi yang lahir di Tikrit (Irak saat ini).

Salahuddin mendirikan Dinasti Ayyubiyah yang menguasai Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekkah, Hijaz, dan Diyar Bakr. Ia dikenal luas di dunia Islam maupun Kristen karena kepemimpinannya, kekuatan militernya, serta sikap ksatria dan pemaafnya dalam menghadapi Tentara Salib.

Selain sebagai pemimpin militer, Salahuddin juga dikenal sebagai ulama. Ia memberikan catatan dan penjelasan dalam kitab hadis karya Imam Abu Dawud. Salahuddin Ayyubi wafat pada 4 Maret 1193 di Damaskus.