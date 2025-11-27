Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 27 November: Wahana Soviet Mendarat di Mars hingga Kelahiran Bruce Lee

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |05:30 WIB
Illustrasi Wahana Luar Angkasa (foto: Wikipedia)
JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia dan Indonesia yang terjadi pada tanggal 27 November. Mulai dari keberhasilan wahana luar angkasa Uni Soviet mencapai Mars, penemuan atmosfer hidrogen di planet ekstrasurya, hingga kelahiran tokoh-tokoh besar seperti Bruce Lee dan Abraham Samad.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah 27 November:

1. Wahana Luar Angkasa Soviet Mendarat di Mars (1971)

Pada 27 November 1971, wahana luar angkasa Uni Soviet, Mars 2, berhasil mencapai Planet Mars. Misi ini menjadikan Mars 2 sebagai benda buatan manusia pertama yang mendarat di permukaan planet tersebut, meski pendaratan tergolong keras dan tidak sempurna.

Mars 2 diluncurkan pada 19 Mei 1971 dan menjadi bagian dari misi eksplorasi awal manusia terhadap planet merah, bersama saudara kembarnya, Mars 3.

2. Atmosfer Hidrogen Pertama Ditemukan di Planet Ekstrasurya (2001)

Pada 27 November 2001, teleskop luar angkasa Hubble mendeteksi atmosfer hidrogen pada planet ekstrasurya Osiris (HD 209458 b). Penemuan ini menjadi yang pertama dalam sejarah astronomi modern dan membuka jalan bagi penelitian atmosfer planet di luar Tata Surya.

Hidrogen merupakan unsur paling ringan dan mudah terbakar, dengan sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat non-logam.

 

Halaman:
1 2 3
      
