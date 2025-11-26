Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 26 November: Gempa Dahsyat di Papua hingga Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |05:35 WIB
JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat terjadi pada 26 November dari berbagai tahun. Beberapa di antaranya menjadi momen bersejarah, bahkan tragedi yang menyisakan duka mendalam. Berikut rangkuman berbagai kejadian yang pernah terjadi pada tanggal ini.

1. Perintis Observatorium Bosscha Meninggal Dunia (1928)

Karel Albert Rudolf Bosscha, tokoh penting di balik pembangunan Observatorium Bosscha, wafat pada 26 November 1928. Bosscha dikenal sebagai dermawan dan pemerhati pendidikan, khususnya astronomi, serta menjadi penyandang dana utama pembangunan observatorium tersebut.

Ia meninggal di Malabar, Bandung, beberapa saat setelah menerima penghargaan sebagai Warga Utama Kota Bandung. Sesuai wasiatnya, Bosscha dimakamkan di antara pepohonan teh Perkebunan Malabar.

2. Gempa 6,4 M Guncang Nabire, Papua – 32 Orang Tewas (2004)

Tragedi terjadi pada 26 November 2004 ketika gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Nabire, Papua, pada pukul 11.25 WIT. Menurut USGS, kekuatan gempa mencapai 7,1 Mw dengan pusat gempa berada di daratan, sekitar 17 km selatan Nabire.

Getaran kuat hingga skala VII–VIII MMI menyebabkan kerusakan parah dan menewaskan lebih dari 32 orang. Ini merupakan gempa besar kedua yang menimpa Nabire pada tahun yang sama setelah gempa Februari 2004 yang menewaskan 30 orang.

 

Halaman:
1 2 3
      
