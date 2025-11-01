Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Sarmi Papua, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |12:22 WIB
Gempa M5,3 Guncang Sarmi Papua, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Sarmi Papua (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,3 mengguncang wilayah Pantai Timur Laut Sarmi, Papua, pada Sabtu (1/11/2025) pukul 11.32 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Dari hasil analisis BMKG, parameter gempa diperbarui menjadi magnitudo M5,1 dengan episenter terletak di koordinat 1,85° LS dan 139,42° BT, atau sekitar 74 kilometer timur laut Sarmi, Papua, di kedalaman 15 kilometer.

Daryono menjelaskan, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas penyesaran di dasar laut, dengan mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

 

